Football : Lyon humilié à Rennes, les candidats au podium sont nombreux

Sans Shaqiri, l’OL a pris une claque à Rennes qui se rapproche des leaders. L’OM et Nice ont perdu des points.

Rennes en état de grâce contre un OL malade (4-1), Marseille et Nice qui perdent de précieux points et Lens dauphin du Paris SG: la 13e journée du Championnat de France, dimanche, a resserré les rangs parmi les candidats au podium.

Sans cesse en mouvement et constamment dangereux, les Bretons ont surclassé l’OL, qui jouait sans Xherdan Shaqiri, grâce à Gaëtan Laborde (45e), Hamari Traoré (51e) et un doublé d’Adrien Truffert (76e, 83e), dans un duel pour l’Europe venu confirmer que l’équipe en forme du championnat – 7 matches de suite sans défaite – se trouvait bien au cœur de la Bretagne.

Chamailleries pour un penalty

L’entraîneur du Stade rennais Bruno Genesio n’a pas raté ses retrouvailles avec son ancien club: les Rouge et Noir (5es, 22 pts) prennent trois points d’avance sur leurs adversaires du soir (7es, 19 pts) et terminent le week-end à seulement deux points de Lens, 2e et vainqueur de Troyes vendredi (4-0).