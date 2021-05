Football : Lyon met la pression sur Monaco

L’OL est remonté provisoirement sur le podium de la Ligue 1 aux dépens de Monaco, qui joue dimanche, en faisant craquer Lorient (4-1) après la pause.

Les Lyonnais s’accrochent dans la course à la Ligue des champions.

Dans la course acharnée à la Ligue des champions, l'OL a les nerfs solides! Tombeurs de Monaco (3-2) in extremis dimanche dernier en Principauté, les Lyonnais ont attendu la seconde période samedi pour mettre Lorient à terre (4-1), après avoir longtemps buté sur le gardien Paul Nardi.

Le doublé de Guimaraes

En fin de partie, Thomas Monconduit a réduit l'écart d'un tir dans la lucarne (4-1, 83e). Il aurait pu ajouter un second but dans le temps additionnel d'une reprise de la tête (90+1).

Pour Lorient, 17e et donc premier non relégable, il faudra se battre jusqu'au bout pour ne pas retourner en Ligue 2, un an après la montée. L'actuel barragiste Nantes est revenu à un point seulement grâce aux trois points remportés contre Bordeaux (3-0). Dans les rangs girondins, Loris Benito a encore disputé l’intégralité du match mais il n’a pu empêcher la déroute de son équipe.