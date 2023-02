France : Lyon mise sur le transport en commun sur l’eau à l’horizon 2025

Les autorités de la troisième ville de France veulent «offrir aux habitants une nouvelle solution de mobilité attrayante et respectueuse de l’environnement». Elles rêvent de navettes sur la Saône.

L’autorité des transports lyonnais, gouvernée par la majorité écologiste de Lyon, a présenté, jeudi, un projet de transport sur la Saône, destiné à voir le jour en 2025. Ce projet «complexe», qui ne faisait pas partie du plan de mandat des écologistes au moment de leur élection à la mairie et à la métropole, en 2020, a été abordé «avec prudence», a annoncé Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, autorité organisatrice des transports de l’agglomération lyonnaise.

Mais après plusieurs études et la négociation d’une vitesse augmentée à 20 km/h au lieu de 12 avec Voies navigables de France (VNF), Sytral Mobilités doit officiellement valider, ce jeudi, cette liaison fluviale de 3,4 kilomètres. Celle-ci doit relier les quartiers de l’Industrie à Vaise (IXe arrondissement, dans le nord de Lyon) et le quai Saint-Antoine, près du cœur de ville. Quatre haltes-stations sont envisagées, et le parcours pourrait être rallongé.