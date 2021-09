Seconde Guerre mondiale : Lyon n’oublie pas le convoi mortel du 11 août 1944

Parti juste avant la libération de la France, le train 14166 finira en Allemagne. Deux personnes sur trois mourront, alors que certaines étaient «non déportables»…

Partis de la prison lyonnaise de Montluc (photo), le 11 août 1944, les déportés du train 14166 ne verront pas les camps de transit de la région parisienne. Beaucoup mourront à Auschwitz-Birkenau, onze jours plus tard.

D’une simple opération de transfert de prisonniers résistants et juifs à une véritable déportation vers les camps: le mémorial de la prison de Montluc documente le martyre inédit du convoi parti le 11 août 1944 de Lyon, le dernier avant la Libération, sur ordre de Klaus Barbie.

Dans l’enceinte même du sinistre chemin de ronde de l’ancienne prison de la Gestapo, à Lyon, 14 panneaux retracent le parcours du train 14166, onze jours de dérive inorganisée, sans ravitaillement ou presque, et progressivement mortelle. Un engrenage terrifiant, qu’évoquent les petits mots lancés sur la voie depuis les wagons bondés par certains des 650 passagers-détenus – «le moral est bon» … – ou ce rapport de la Croix-Rouge – «les internés étaient dans un complet dénuement».

«Il n’y a aucun autre exemple en France d’un transfert de prisonniers devenant un convoi de déportation», relève l’historien spécialiste de la Shoah Tal Bruttman, commissaire de cette exposition qui servira de support pédagogique au Concours national de la Résistance 2021-2022, destiné aux collégiens et lycéens.

Voies ferrées bombardées

Rien ne destinait ces prisonniers à l’enfer concentrationnaire nazi, le matin du 11 août: le train 14166, convoi le plus important jamais constitué au départ de Lyon, devait seulement rallier les camps de transit de la région parisienne – Romainville et Compiègne pour les 300 femmes et hommes résistants, Drancy pour les 350 Juifs. Mais il n’atteindra jamais ces destinations.