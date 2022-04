Football : Lyon se paie un mauvais Bordeaux

Les Lyonnais ont battu Bordeaux 6-1, dimanche. Une rencontre à sens unique qui leur permet de toujours lorgner les places européennes dans le classement de Ligue 1.

Bonne réaction de Nice

Rennes, 3e et battu par Monaco 3-2 vendredi, ne compte en effet plus que deux points d’avance sur les Niçois, et trois sur les Monégasques.

Dans la course à la C1, Strasbourg (5e) a perdu deux points à Troyes, rejoint en fin de rencontre (1-1). Le choc entre les Alsaciens et Rennes, mercredi, vaudra lui aussi très cher.

Lyon se rachète

Un petit écart semble se créer entre le top 6 et la suite du classement, surtout depuis la victoire de Lens dans le derby du Nord à Lille (2-1) samedi, qui a replacé les Sang et Or devant leurs rivaux lillois, mais tout de même à trois longueurs de Strasbourg et Monaco.