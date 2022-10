Football : Lyon se relance contre Montpellier, inquiétude autour de Jonas Omlin

Excepté ce fait regrettable, on retiendra que le Lyon de Laurent Blanc a enclenché la marche avant, en arrachant la victoire (2-1). L'OL obtient sa première victoire depuis le 3 septembre et se montre enfin efficace à l'extérieur pour y décrocher trois points pour la première fois de la saison. Au-delà de son rebond provisoire à la 8e place, l'équipe de Laurent Blanc avance enfin, mais devra attendre son rendez-vous face à Lille, dimanche prochain, pour jauger d'un éventuel nouveau départ.

Première victoire pour Laurent Blanc

Le capitaine Alexandre Lacazette a été le grand artisan de la victoire lyonnaise, méritée au regard des occasions. Passeur sur le but d'Houssem Aouar (33e), l'ancien attaquant d'Arsenal a offert la victoire à la dernière minute de la rencontre à son équipe, rejoint sur un but de l'attaquant Elye Wahi (70e).

Une semaine après la défaite à Rennes (2-3), le nouvel entraîneur lyonnais n'a rien touché à son organisation tactique (5-3-2), ni renoncé à la possession du ballon et la maîtrise du milieu de terrain, marqué par le retour de Thiago Mendes en lieu et place de Corentin Tolisso, blessé.

Tout au long de la première période, Lyon a imposé son empreinte sur le jeu grâce à son duo d'attaquants Dembélé-Lacazette, très complémentaire, aux montées de Malo Gusto dans le couloir droit et à l'influence d'un milieu de terrain conduit par Houssem Aouar. Sorti du placard par Laurent Blanc, le jeune international a ouvert la marque à la suite d'un parfait service de Lacazette (33e). Le capitaine lyonnais avait échoué peu avant sur une reprise de volée (8e), et sur une frappe de près (25e). Il s'était heurté à Jonas Omlin, encore parfait devant Aouar (39e), avant sa blessure à la cheville gauche et son remplacement par Bingourou Kamara.