Ligue 1: Lyon bat Rennes et se relance

Lyon s’est replacé au classement de la Ligue 1 grâce à sa victoire contre Rennes (3-1), dimanche, un concurrent pour les places européennes, tandis qu’Auxerre a remporté un succès important à Ajaccio (3-0) dans la course au maintien.

Avant Nantes-Monaco (17 h 05) et Lorient-Marseille (20 h 45), la 30e journée a peut-être relancé les espoirs de l’OL.

Après le Paris SG (1-0), ils ont dominé le Stade rennais au bout d’une seconde période renversante, et pointent à la fin du week-end au 7e rang, avec des chances encore intactes d’accrocher le 5e, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence.

Laurent Blanc y croit

«Il faut toujours y croire dans le sport et dans la vie», a réagi l’entraîneur Laurent Blanc, tellement satisfait de la seconde période de son équipe qu’il n’a pas effectué le moindre changement.

Ce succès permet aux Rhodaniens de revenir à trois longueurs de leurs adversaires du soir, sixièmes. Et la défaite du 5e, Lille, à Angers samedi (1-0), leur donne encore plus de raisons d’y croire.

Ajaccio en danger

À la lutte pour le maintien, Ajaccio et Troyes ont, de leur côté, de moins en moins d’arguments sur lesquels s’appuyer pour leur fin de saison.

L’Estac a également perdu à domicile, face à Clermont (2-0), et stagne au 18e rang, devant Ajaccio et Angers et derrière Strasbourg, battu vendredi par Lens (2-1).