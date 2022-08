Football : Lyon signe un premier succès en championnat

L'Olympique Lyonnais a remporté le match d'ouverture de la saison de Ligue 1 vendredi soir à domicile contre Ajaccio (2-1). De retour sous le maillot de l’OL après cinq années passées en Angleterre, Alexandre Lacazette a délivré une passe décisive et marqué un but sur penalty. L’ex joueur d’Arsenal a marqué son 101e but en Ligue 1.