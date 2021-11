Incidents OL-OM : Dimitri Payet a décidé de porter plainte

Le joueur marseillais sollicite la justice après avoir reçu une bouteille lors du match contre l’OL, dimanche soir. De son côté, Lyon demande des sanctions «pénales exemplaires».

«Radier à vie»

Plainte déposée

«L’Olympique lyonnais et son président participeront à toutes les réunions d’analyse, de travail et de propositions pour que ce type d’agression ne se reproduise plus jamais et permette à notre football de se dérouler dans les conditions de sécurité optimales», poursuit l’OL. Le club a porté plainte contre l’individu, interpellé et placé en garde à vue et s’est déjà porté partie civile pour la suite des procédures.