LyOsun en concert avec des singles tout frais

Carouge (GE) : LyOsun sera sur scène avec des singles tout frais

Après les sorties remarquées de «Modern Feeling» et «Platonic», l’artiste genevois se produira le vendredi 29 avril 2022 au Chat Noir à Carouge.

Après s’être fait découvrir avec un premier album aux sonorités ethno-folk, «The Missing Part» paru en 2018, LyOsun séduit quatre ans plus tard les amateurs d’electro mélodique. D’abord avec le single «Modern Feeling», dévoilé en février, puis tout récemment avec «Platonic». Ce dernier titre du multi-instrumentiste et chanteur, qui évoque différents amours platoniques, est un petit bijou qui s’apprécie avec bonheur un verre à la main face à un coucher de soleil. On relèvera l’esthétisme des clips des deux titres, filmés au drone à la station de pompage de Saint-Jean, au bout du parc du Promeneur-Solitaire à Genève.