L’Ypsilon marque la relance de Lancia

Un design plus anguleux

Le concept Pu+Ra HPE offre un premier aperçu de la direction que les Italiens veulent faire prendre au design. Certes, le coupé électrique ne verra jamais le jour sous cette forme, mais il donne une idée du langage stylistique des modèles à venir, notamment de celui qui succédera en 2024, après 12 ans, à l’Ypsilon. La petite citadine devrait avoir des traits plus anguleux. Propulsée par un moteur semi-hybride 48 volts pour démarrer, elle devrait être suivie, un an plus tard, par un modèle électrique et par une version un peu plus puissante de 240 ch qui conservera sa longueur de quatre mètres.