Suspendu à la Trump Tower : «M. Trump, parlez-moi ou je coupe la corde»

Un homme prétendant appartenir au mouvement Black Lives Matter est suspendu depuis dimanche soir au 16e étage de la Trump Tower à Chicago et demande à parler au président américain.

Attaché à une corde orange, un homme en harnais d’escalade est suspendu au 16e étage de la Trump Tower à Chicago depuis dimanche soir. Selon la police de la ville, il demande à parler au président américain et aux médias; il menace de se suicider. Depuis environ huit heures, un négociateur s’entretient avec cet homme qui, selon le «Chicago Sun Times» , aurait une vingtaine d’années et qui se fait passer pour un sympathisant du mouvement Black Lives Matter.

«Je veux parler à M. Trump avant les élections. Je ne veux pas mourir. Mais si quelqu'un tire sur cette corde, je sauterai et mourrai. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas fou», poursuit l'homme. «Je ne suis pas fou. Je suis un homme instruit. Mais… M. Trump, si vous pensez que je suis fou, je ne le suis pas. Si vous ne me parlez pas, je vais couper cette corde et mourir.»