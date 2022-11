Métro lausannois : Dans le M2, les jingles de la discorde ont cessé

Amusants et surprenants pour les uns. Loufoques et trop bruyants pour les autres. Les jingles, ces archives sonores de la RTS diffusées aux arrêts du métro M2 pour célébrer le centenaire de la radio, n’auront duré que le temps d’une rose. Lancée à la fin du mois de septembre et prévue pour durer jusqu’à la fin de l’année, l’opération a tourné court. «D’un commun accord avec la RTS, ça n’ira pas plus loin», a confirmé Martial Messeiller, porte-parole des Transports publics lausannois.