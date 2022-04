Télévision : M6 accepte le projet de fusion avec TF1

Les actionnaires de M6 ont massivement approuvé le projet de fusion avec TF1, mardi, ce qui créerait un géant français de la TV et de la publicité.

Les actionnaires de M6 ont largement approuvé mardi le projet de fusion du groupe de télévision et de radio avec son concurrent TF1 qui, s’il est autorisé, conduirait à la création d’un géant français dans la production audiovisuelle et la publicité. À plus de 99% des voix, ils ont validé la modification des statuts ouvrant la voie à ce rapprochement, annoncé en mai 2021, et qui doit être finalisé début 2023, après avoir reçu l’accord des autorités compétentes, notamment de la concurrence.