Télévision : M6 et TF1 fusionnent

Le groupe M6 a annoncé lundi soir son rachat par le groupe Bouygues, propriétaire de la première chaîne française.

Le groupe Bouygues veut racheter le groupe M6 à l’allemand Bertelsmann. La Une et la Six fusionneraient dans cette opération.

«M6 et TF1 fusionnent et le groupe Bouygues devient l’actionnaire majoritaire de la nouvelle entité avec 30% des parts, devant RTL Group», filiale de l’allemand Bertelsmann actuellement actionnaire principal, a indiqué M6 à l’AFP, confirmant des informations du «Figaro» .

Bertelsmann, qui détient jusqu’ici 48,3% du capital du groupe M6 via sa filiale RTL Group, s’était déclaré vendeur en début d’année et l’offre de TF1 semblait tenir la corde face à ses concurrents.

Trois chaînes à la trappe?

Le mariage de la première et de la Six ferait en effet émerger un acteur géant de la télévision dépassant France TV avec plus de 30% de part d’audience et représentant les trois quarts du marché publicitaire sur le média.