France : M6 prend le contrôle de Stéphane Plaza Immobilier

Le groupe audiovisuel français est monté à 51% des parts du capital du réseau d’agences immobilières créé par son célèbre animateur.

Cette opération valorise l’entreprise à 125 millions d’euros (plus de 129 millions de francs) pour 100% de capital. Les fonctions du président et cofondateur de la société, Patrick-Michel de Lusigny, ainsi que celles de Stéphane Plaza, présentateur des émissions «Recherche appartement ou maison» et «Maison à vendre» sur M6, restent intactes, a précisé lundi la firme dans un communiqué.