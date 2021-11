Coupable d'avoir violé des ados, il échappe à la prison

New York : «Ma cliente est allée vomir aux toilettes à la lecture du verdict»

Un jeune homme de 20 ans qui avait plaidé coupable de viols et agressions sexuelles sur quatre adolescentes n’ira pas en prison. Ses victimes sont écœurées.

Après avoir pris connaissance de la sentence réservée à son agresseur, «MM» s’est précipitée hors du tribunal, dans un état second. «J’ai complètement craqué. C’était comme si on faisait à nouveau de moi une victime», confie la jeune femme à CBS News . Jeudi, un juge du comté de Niagara (New York) a provoqué la stupeur et l’écœurement de l’opinion publique en épargnant une incarcération à Christopher Belter. Le jeune homme de 20 ans a été condamné à huit ans de prison avec sursis alors qu’il avait plaidé coupable de viols et agressions sexuelles sur quatre adolescentes.

En 2018, Christopher Belter avait 17 ans quand il a été mis en examen pour viols et abus sexuels sur plusieurs jeunes filles de 15 et 16 ans dans sa maison de Lewiston (New York). En 2019, l’Américain avait plaidé coupable et obtenu l’assurance d’être jugé en tant que mineur. Or, en octobre dernier, le juge avait décrété que Belter n’avait pas respecté les règles de son sursis provisoire concernant l’accès à la pornographie et qu’il serait condamné en tant qu’adulte. «Grâce au traitement et à la réflexion, j’en suis venu à ressentir une honte et un regret profonds pour mes actions. Aucune d’entre vous ne méritait de se retrouver dans cette situation. J’espère que chacune d’entre vous a pu refermer la blessure que j’ai causée», a déclaré l’étudiant au tribunal.