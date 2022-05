La famille de Sigrid a habité à Lausanne

Sigrid a commencé sa carrière en 2013. IMAGO/Gonzales Photo

Après avoir gagné le BBC Sound of 2018 et cartonné avec son ballon d’essai «Sucker Punch», Sigrid se lâche avec «How To Let Go». Aussi à l’aise sur des rythmes electro que des ballades au piano, la chanteuse pop norvégienne de 25 ans, dont le single «Mirror» a été un succès en 2021, vient défendre ce deuxième album punchy le 31 mai aux Docks, à Lausanne.

Comment avez-vous géré la pression du deuxième album?

Je suis juste retournée en studio avec mes collaborateurs. J’adore composer des chansons donc même si se lancer dans un nouveau disque est un peu angoissant, la passion de créer allège la pression. J’ai pris mon pied en studio, donc ça a été.

Qu’est-ce qui a inspiré le titre du disque, «How To Let Go» («Comment lâcher prise»)?

Après avoir écrit plein de chansons, j’ai remarqué qu’un thème revenait tout le temps dans les textes. L’idée de lâcher prise, de laisser filer mes peurs et mes doutes, comme l’angoisse de devoir tout le temps prendre des décisions importantes dans mon job. J’ai aussi repensé à mon enfance qui ne reviendra plus. J’ai grandi, quoi!

Comment avez-vous négocié la pandémie, juste après avoir percé?

Je venais d’écrire le nouveau titre «It Gets Dark», à Los Angeles, quand on a annoncé la fermeture des frontières. Je suis rentrée vivre deux ou trois mois chez mes parents en Norvège. C’était une période effrayante, mais je crois que j’avais besoin d’une pause après avoir sillonné la planète. J’ai passé mon temps à skier et à cuisiner.

Gagner le BBC Sound of 2018, un tremplin pour votre carrière?

Je dois beaucoup à ce trophée, qui m’a fait connaître et est un immense honneur. On m’a annoncé la nouvelle pendant une interview en direct à la radio. Je me souviens d’avoir flippé et d’être allée aux toilettes m’asperger le visage d’eau froide. J’avais compris que ma vie venait de changer.

Vous allez vous produire à Lausanne. En forme à l’heure de repartir en tournée?