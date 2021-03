Thomas* et sa famille ont visité le Zoo de Bâle vendredi passé. Après avoir mangé sur le pouce à l’extérieur, non loin du stand take-away, sa femme Romina* a voulu allaiter sa fille de 3 mois à l’intérieur, dans le restaurant vide, fermé à cause du coronavirus. «Il faisait froid et il y avait du vent», explique le jeune père.