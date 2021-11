Violence domestique envers les hommes – «Ma femme avait trop d’emprise sur moi»

20min/image d’illustration

En 2020, une victime de violence domestique sur trois était un homme, selon des chiffres de l’Office fédéral de la statistique. En Suisse, il existe diverses structures accueillant les hommes et leurs enfants lorsqu’ils se retrouvent en situation de détresse. Deux lecteurs ont décidé de témoigner et de briser ainsi un sujet malheureusement encore tabou.

Patrick, frappé sur une plaie ouverte

Patrick, 34 ans, peine encore à comprendre ce qui s’est passé il y a plusieurs mois. «On s’est disputés, et la situation a totalement dégénéré. Elle a pris le tuyau de l’aspirateur et a frappé sur ma plaie ouverte. J’étais couché au sol, comme un animal blessé.»

«Frapper quelqu’un est inacceptable. C’est une limite qui ne doit jamais être dépassée.» Patrick, victime de violences conjugales

Lui et sa compagne étaient en couple depuis un an et demi quand les choses ont commencé à mal tourner. «Au début, notre relation était super!» Mais, au fil des semaines et des mois, le couple se disputait de plus en plus souvent. Patrick se bat par ailleurs depuis dix-sept ans contre son addiction à l’héroïne. «J’ai fait pas mal de conneries. Mais frapper quelqu’un est inacceptable. C’est une limite qui ne doit jamais être dépassée.»

Le soir où Patrick a été agressé par sa compagne, il a finalement contacté l’association Zwüschehalt, qui gère des structures d’accueil spécialement dédiées aux hommes à Berne, Zurich et Lucerne. «Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais de nouveau en sécurité», se souvient le trentenaire. Patrick vit depuis près de quatre mois dans la structure d’accueil bernoise. «Je vais mieux et j’ai même trouvé un appartement.»

Quant à son addiction, il fait au mieux. Il suit depuis six mois un programme de désintoxication basé sur un substitut à base de morphine.

David, constamment rabaissé

David, 51 ans, est marié depuis vingt ans. Lui et son épouse ont deux enfants adultes. La relation avec sa femme a commencé à se détériorer il y a environ cinq ans. «Je dors sur le canapé depuis plus d’un an. Je n’ai pas de lieu pour me retirer et je n’ai plus aucune sphère privée.»

Jusqu’à peu, David ne pouvait pas s’imaginer de quitter son foyer. «Je ne pouvais plus me libérer de ma femme. Elle avait trop d’emprise sur moi.» Selon lui, son épouse a une personnalité «compliquée». «Je me sentais constamment rabaissé ou dénigré.»

«Je savais que je ne pouvais plus rentrer chez moi.» David, victime de violences conjugales

Un soir, après le travail, une dispute a éclaté au téléphone entre les deux époux. Pour lui, ça a été un moment déclencheur: «Je savais que je ne pouvais plus rentrer chez moi et que ça continuerait toujours comme ça.»