Attentat de Nice : «Ma fille de 12 ans a été découpée en morceaux»

Sujet tabou, la question des autopsies et des prélèvements d’organes, notamment sur des enfants, sans que les parents en soient informés, pèse sur les débats et l’audition, au début du procès, de l’ancien patron de l’Institut médico-légal (IML) de Nice est loin d’avoir apporté toutes les réponses.

Une «grande souffrance»

«À quelle condition pourriez-vous trouver un apaisement à cette colère?» demande le président. «Qu’on me rende les organes de ma fille avec une preuve formelle que ce sont bien ceux de ma fille et qu’ils puissent être inhumés dans le caveau qui a été prévu et qui attend comme un berceau qu’Amie puisse enfin reposer en paix», répond Anne Gourvès.

Expertise refusée

Percutée par le camion-bélier, Amie, 12 ans, semblait juste égratignée quand Anne l’a retrouvée étendue sur la chaussée sans blessures apparentes, le visage et les membres intacts. La fillette s’éteindra peu après son arrivée à l’hôpital. La «percussion thoracique par un véhicule à haute énergie cinétique» est la cause du décès, indiquera l’hôpital. En bref, Amie est morte percutée par un camion.

«Ma fille a été découpée en morceaux»

«On se retrouve seul face à la dépouille de son enfant, et moi je l’ai vécu comme un deuxième assassinat», poursuit-elle sans s’effondrer. «Personne ne mérite de finir comme ça», souligne-t-elle encore. «J’ai besoin qu’on me respecte en me disant la vérité, pas qu’on me protège. C’est ma fille qui avait besoin qu’on la protège le 14 juillet 2016», trouve encore la force de dire Anne Gourvès. «Je dénonce des procédures qui cachent des actes barbares indignes de notre époque (…) L’intégrité de nos défunts n’a pas été respectée», conclut-elle.