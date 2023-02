Emilia Jones: Ma grand-mère vivait avec 15 gays

Quand j’ai lu le scénario, j’ai remarqué qu’il y avait énormément de similitudes entre Alysia et moi. Quand j’étais enfant, ma grand-mère vivait dans une maison avec 15 gars gays. Comme Alysia dans le film, je descendais de ma chambre au petit déjeuner et il y avait toujours des hommes avec des tenues moulantes et colorées dans la cuisine, certains étaient aussi maquillés. Pour moi, c’était totalement normal et banal. C’est bien simple, ce scénario m’a tellement émue que j’ai commencé à pleurer en pleine lecture. C’était important pour moi de participer à ce film.