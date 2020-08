Football

«Ma grande inquiétude était de finir dernier»

Christian Constantin évoque une saison ratée de plus pour Sion, qui pourrait se terminer dans un barrage de la peur.

Au début, tout allait bien. Après sept journées, Sion était même coleader avec Bâle, il aura inscrit 16 points durant le premier tour. À tout le moins le rythme d’une équipe européenne, si ce n’est plus. Lors du dernier des quatre tours, qui s’achève ce lundi soir, il compte déjà 12 points. Entre deux? Seulement cinq points au deuxième tour et, pire, trois minuscules points lors du troisième. C’est là que tout s’est effondré.

«Ai-je eu tort de faire confiance à Ricardo, un jeune entraîneur sans expérience? s’interroge Constantin. On peut se poser la question. Après, il y a eu plusieurs événements. La rupture entre Henchoz et les joueurs en novembre (ndlr: Sion doit tout de même 17 de ses 36 points actuels à l’entraîneur fribourgeois), les problèmes ensuite de Ricardo pour faire des points (ndlr: 2 en 5 matches), le coronavirus qui a tout bouleversé, le souci avec certains joueurs qui ont refusé le chômage partiel et enfin l’urgence dans laquelle Tramezzani a dû travailler.»