Lily Sheen trouve sa mère incroyable

Lily Sheen : «Ma mère est incroyable»

L’actrice Lily Sheen ne supporte pas que sa maman, Kate Beckinsale, soit critiquée sur les réseaux sociaux. Elle la soutient à 100%.

Lily Sheen et sa mère, Kate Beckinsale, ici en 2013, s’entendent à merveille. imago stock&people

Il n’est pas tous les jours facile d’avoir une maman célèbre. Et encore moins quand celle-ci est victime de la malveillance de certains. Lily Sheen en sait quelque chose. Sa mère, Kate Beckinsale, 48 ans, divorcée du père de la jeune femme, l’acteur Michael Sheen, est régulièrement critiquée depuis des années sur son apparence, son style vestimentaire et sa vie sentimentale. En 2019, sa brève romance avec le comédien Pete Davidson, de 20 ans son cadet, qui sort désormais avec Kim Kardashian, lui avait valu de nombreuses critiques et moqueries, sur les réseaux sociaux.

«Je suis très protectrice avec ma mère», confie la comédienne de 23 ans à Page Six. La Britannique, que l’on verra dans le film «Un talent en or massif», avec Nicolas Cage, dès le 18 mai 2022 au cinéma, a donc du mal à lire les messages haineux à l’encontre de celle qui l’a mise au monde. «J’ai l’impression que mon ego voudrait rendre la pareille à ces gens et se mettre en colère, mais en fin de compte, c’est ce qu’ils recherchent. Ils veulent cette réponse, donc je pense que la meilleure chose à faire est d’être au-dessus de ça et de les ignorer, explique-t-elle. Ma mère est incroyable.»

Lily, qui a joué avec sa génitrice dans le film «Underworld Evolution», sorti en 2006, est particulièrement reconnaissante envers ses parents qui ne lui ont mis aucune pression. «Ce qui a été génial avec eux, c’est que j’ai pu vite voler de mes propres ailes. Ils m’ont laissée me débrouiller, raconte l’actrice. Ils m’ont juste appris à être professionnelle, respectueuse et à essayer d’être la meilleure version de moi-même, où que je sois et quel que soit mon travail. Et j’apprécie vraiment ça.»