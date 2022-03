Chelan se dévoile avec un premier EP

Le producteur et chanteur donne dans une musique élégante et groovy.

Chelan commence à se faire un petit nom sur la scène romande. Cet étudiant en HEC à Lausanne, 23 ans, pose un premier jalon dans sa carrière: la sortie de son premier EP, «Orange & Blue». «Mon univers se base sur un matelas neosoul. J’y ajoute des touches de pop, de funk, de hip-hop. Ça reflète la musique que j’écoute et celle d’aujourd’hui qui possède une grosse fluidité entre les genres. J’ai trouvé la cohérence en conservant les mêmes samples de batteries ou de guitares sur tous mes morceaux. Mes titres, c’est ce que je veux écouter dans mes playlists», résume cet habitant de Coppet (VD) qui a découvert la musique en autodidacte par le biais des logiciels GarageBand et Logic Pro.

Surprise, sur ce premier EP, Chelan, de son vrai prénom, a invité pléthore d’artistes. Du rappeur d’Atlanta (États-Unis) Cam The Artisan à la Lausannoise Nnavy, que nous avions rencontrée au Montreux Jazz en 2021. «Ce que je prône dans mon approche, c’est le partage et la découverte. J’adore le fait d’inviter des gens. Ce sont des personnes que j’avais découvertes via les réseaux et dont j’aimais la musique», justifie le chanteur et producteur vaudois. En 2021, il a été repéré par le Montreux Jazz justement, qui l’a mis en lumière par le biais de Spotlight, programme de promotion des jeunes artistes: «Quand j’ai reçu le mail, j’ai ressenti une grande fierté tout en étant surpris. C’était un petit accomplissement. Toujours dans un esprit de partage, j’ai eu énormément de plaisir de l’annoncer à mes musiciens. Mon père, lui-même musicien amateur, a été particulièrement ému quand j’ai joué, fin octobre 2021, à Autumn of Music, événement organisé par le Montreux Jazz.»