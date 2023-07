Worakls va envouter le Montreux Jazz avec son show orchestral

Worakls confie que le plus difficile pour son show a été de trouver le bon curseur pour ne pas tomber dans le kitsch, l’attendu, l’épique ou encore le trop electro. DR

En 2019, Worakls a dévoilé «Orchestra», album aux titres cinématographiques créés pour être joués avec une formation classique. C’est ce que fait l’artiste électronique depuis lors avec un impressionnant et prenant show, dont la scénographie et la setlist ont été entièrement repensées durant la pandémie. Le sympathique artiste français de 35 ans, Kevin Da Silva Rodrigues de son vrai nom, et ses musiciens envoûteront le Lab le 7 juillet 2023.

À qui s’adresse votre concert?

À tout le monde! C’est un show qui amène de vrais instruments devant les fans de musique électronique et, en même temps, ça prouve aux aficionados de classique que c’est possible de renouveler le genre avec des instruments modernes. Dans le pitch de ce concert, on dit que c’est un mélange entre la musique orchestrale et la musique électronique. Mais, c’est plus large que ça. On y retrouve aussi des influences rock, pop et de hip-hop.

Vous connaissez le succès, sans pour autant avoir sorti des tubes radio. Comment l’expliquez-vous?

Ma musique n’est pas très digeste à écouter à la maison ni faite pour être vendue par milliards. C’est normal, je la crée systématiquement en pensant au live et comment elle pourra être défendue sur scène. Elle est, de fait, spectaculaire, grandiloquente et pas spécialement radiophonique.

À Montreux, vous serez accompagné par 25 musiciens. Facile de jouer avec un tel orchestre?

Oui, j’en suis le chef (rire). Plus sérieusement, je suis aux machines et les musiciens doivent s’adapter à leur tempo. L’inverse n’est pas possible. Plus précisément, c’est un live qui est écrit sur partition du début à la fin. Il n’y a pas une mesure de liberté, sauf dans le cas de certains solos dans des laps de temps bien définis.

Pourquoi vous compliquer la vie avec des live grandioses?

Je n’aime pas me contenter de ce que j’ai. Je suis quelqu’un qui aime être dans une démarche de progression et d’évolution. Si je dois me compliquer la vie pour avoir un plus beau show, je le ferai sans hésiter. D’ailleurs, je gagne beaucoup moins bien ma vie en tournant avec un orchestre que seul. Mais, j’ai la chance d’avoir une très bonne réponse du public partout dans le monde et sans faire aucune concession. C’est une richesse extraordinaire de pouvoir ainsi développer mon art.

Qu’est-ce qui vous a inspiré à jouer, très tôt dans votre carrière, avec des musiciens?

J’ai toujours aimé les musiques de films. Le premier disque que mes parents m’ont offert c’était «Pocahontas». Mais le déclic, je l’ai eu en regardant le DVD «S&M» de Metallica. Là, j’ai halluciné, car l’orchestre symphonique ne détériorait pas du tout la musique du groupe américain. Il la rendait plus profonde, plus complexe et plus belle. J’ai vraiment pris une grosse baffe. Cela m’a montré qu’un instrument restait un instrument et qu’on pouvait lui faire jouer ce qu’on voulait. Si on désire qu’un violon joue du rock, on peut lui faire jouer du rock.

Donnez-vous encore beaucoup de live en formation réduite dans des clubs?