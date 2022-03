Kylie Jenner a vécu une période post-partum difficile

Kylie Jenner : «Ma période post-partum a été très dure»

Après la naissance de son deuxième enfant, Kylie Jenner avoue en avoir bavé.

Depuis qu’elle a agrandi sa famille avec son chéri Travis Scott, tout n’est pas rose pour Kylie Jenner. Six semaines après la naissance de son deuxième enfant, Wolf , l’Américaine de 24 ans, déjà maman d’une petite Stormi, âgée de 3 ans, a très mal vécu sa période post-partum. «C’était très dur, a-t-elle confié mardi 15 mars 2022 dans une Story Instagram . Pour moi, cette expérience a été encore plus difficile qu’avec ma fille.» La milliardaire, qui est la femme la plus suivie sur Instagram , a précisé avoir souffert «mentalement, physiquement et spirituellement».

Si l’influenceuse et femme d’affaires a décidé de parler de ce problème sur les réseaux sociaux, c’est pour montrer qu’elle comprend les autres mamans qui ressentent la pression de retourner à une vie normale après leur accouchement. «Cela n’a pas été facile pour moi non plus et je voulais juste le dire, a-t-elle précisé, avant d’encourager celles qui viennent d’avoir un bébé: «Mais je suis là et je me sens mieux. Vous devez le savoir. Cela sera pareil pour vous.»