Sous-marin disparu: ils racontent de précédents incidents

L’acteur mexicain Alan Estrada a raconté au «Daily Mail» qu’il avait lui-même plongé en juillet 2022 avec le sous-marin touristique Titan , porté disparu depuis dimanche. Mais l’expédition d’Oceangate pour découvrir l’épave du Titanic ne s’est pas passée comme prévu. Une panne est survenue. Les batteries ont diminué en dessous des 40% et la communication a été interrompue durant deux heures. Le voyage a dû être écourté, afin de permettre une remontée avant que l’engin ne perde de sa puissance.

Alan Estrada explique dans une vidéo sur sa chaîne YouTube que la place coûtait 125’000 dollars (près de 112’000 francs) et qu’elle avait été payée par des sponsors. «Ma plus grande préoccupation était évidemment de perdre la vie», a-t-il confié au «Daily Mail». Mais de préciser qu’il connaissait les dangers liés à une telle entreprise: «Nous sommes conscients des risques que nous prenons».

D’autres témoignages

Malgré cet incident, Alan Estrada a pu atteindre l’épave du Titanic et prendre une photo de la célèbre proue du navire, qui a coulé le 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg. Initialement, son expédition devait se dérouler en juillet 2021, mais elle avait été repoussée en raison de «difficultés» non précisées.

Ce témoignage survient après d’autres révélations de ce type. Le journaliste de CBS Sunday Morning, David Pogue, a révélé lundi qu’une panne de communication avait duré près de 2h30. L’aventurier allemand Arthur Loibl a même affirmé que son voyage d’août 2021 avec le Titan était une «mission suicide», après avoir subi une foule de problèmes électriques, des pièces tombant même du sous-marin. «Je ne ferais plus ce voyage avec ce sous-marin», a-t-il confié .

«De forts courants à une profondeur de 4000 mètres»

Un tube de stabilisation s’est cassé pendant le processus de vidange, raconte Arthur Loibl. Du coup, il a été soudé, alors que les membres de l’expédition étaient déjà à l’intérieur. Et il ne se veut pas très optimiste quant au devenir des cinq personnes à bord: «Il y a de forts courants à une profondeur de 4000 mètres. Si la communication avec la surface est perdue, je pense qu’il est presque impossible que les passagers puissent encore être secourus. Mais je l’espère.»

Membre de l’Association allemande du Titanic, Arthur Loibl connaît personnellement deux des personnes présentes à bord de l’engin disparu. Il a conscience de l’épreuve que l’équipage endure. «Vous êtes assis dans un très petit espace, rapprochés. Il n’y a pas de toilettes et, après une si longue période, l’eau et la nourriture risquent de manquer.» Et de souligner: «Il ne faut pas avoir peur».