Brésil : «Ma réponse? Je chie, je chie sur la Commission d’enquête»

Jair Bolsonaro n’entend pas témoigner dans le cadre de l’enquête portant sur des négociations «douteuses» de vaccins anti-Covid.

«Graves allégations»

«Après 13 jours (d’allégations), Votre Excellence n’a publié aucune déclaration prenant catégoriquement, ponctuellement et de manière éclairante, ses distances par rapport aux graves allégations attribuées à Votre Excellence», ont déclaré les sénateurs Omar Aziz, président de la CPI, Randolfe Rodrigues, vice-président et Renan Calheiros, rapporteur, dans une lettre adressée au chef de l’Etat et citée par la presse.