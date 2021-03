«Danser avec le diable» : voilà le titre d’un nouveau documentaire en 4 parties avec Demi Lovato qui y fait des confidences sur ses abus d’alcool et de drogue notamment. La chanteuse américaine de 28 ans a répondu à «20 minutes» avant l’arrivée de ce programme sur YouTube le 23 mars 2021.



Cela fait quelques années que j’entends des histoires sur ma vie et que certains propagent de fausses rumeurs sur mon compte. J’ai voulu une fois pour toute dire exactement ce que j’ai vécu et révéler mon intimité. Mon souhait est de dire à mes fans : «Voilà qui je suis vraiment, ce que j’ai vécu et qui je suis aujourd’hui», tout simplement.