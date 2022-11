Phanee de Pool dans PLS – Pénard Le Samedi

Phanee de Pool dans «PLS» : «Ma semaine, c’est samedi, samedi, samedi»

La saison 2 de «PLS – Pénard Le Samedi» se poursuit avec un 4e numéro dans lequel c’est la chanteuse Phanee de Pool qui répondra aux questions de Forma. L’artiste de 33 ans – qui succède à Christian Constantin , Sarah et Benjamin Machet et Yann Lambiel sur le canapé de l’émission – évoquera notamment sa relation avec son papa, qui est également son agent.

Si vous voulez en savoir plus sur Phanee et pourquoi elle dit que sa semaine «c’est samedi, samedi, samedi», rendez-vous le 12 novembre 2022, dès 9h, sur notre app et notre site.