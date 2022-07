Laetitia Guarino se souvient du camping du Paléo

Laetitia Guarino : «Ma tente premier prix n’a pas résisté à la pluie du Paléo»

Chaque année, des personnalités convergent vers la plaine de l’Asse. L’ex-Miss Suisse et docteure Laetitia Guarino en fait partie.

L’ambiance décontractée, la bonne musique et des stands de nourritures du monde entier… Bref, tout ce qu’on veut pour passer un bon moment entre amis!

Difficile à dire, mais je pense que j’ai déjà participé à cinq ou six éditions. Lorsque nous étions adolescentes, nous venions souvent passer quelques jours au camping. Je me souviens encore des douches qui nous glaçaient le corps! À l’époque, nous étions venues avec une tente premier prix qui ne tenait même pas l’eau. Je ne vous explique donc pas notre état à la fin de la semaine… Ça reste quand même de très bons souvenirs!

De votre point de vue, quelle est l’importance culturelle et sociale du festival?

Ce que j’aime particulièrement, c’est que peu importe qui on vient voir, on découvre à chaque fois de nouveaux artistes. C’est aussi ça le Paléo: nous permettre de découvrir, et de faire de la place, à de nouveaux talents.