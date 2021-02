Julie Zenatti : «Ma tête a pété, elle a explosé»

La chanteuse Julie Zenatti a été victime d’un AVC, alors qu’elle était enceinte. Elle en garde un souvenir traumatisant.

Julie Zenatti, qui fait son retour avec son nouveau disque «Refaire danser les fleurs», a vécu une épreuve particulièrement difficile, en 2010: elle a été victime d’un AVC alors qu’elle était enceinte de son premier enfant. «C’est pas de chance, ça arrive même aux meilleurs. J’étais enceinte de ma fille et tu commences par avoir mal à la tête, ensuite tu vomis, ensuite tu sens que ça ne s’arrête plus et puis après tu ne peux plus marcher, et puis après il y a le Samu et puis d’un coup t’es à l'hôpital», a-t-elle raconté à l’humoriste Jarry dans son émission «Jarry Show», sur YouTube.