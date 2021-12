Tête-à-queue sur l’A1 (VD) – «Ma voiture a fait un miracle, je n’aurais jamais freiné assez vite!»

Est-ce la magie de Noël qui a permis d’éviter la catastrophe, mercredi matin sur l’A1, sur l’échangeur de Crissier? Il s’en est en effet fallu de peu pour qu’un manque d’attention ne se transforme en carambolage monstre aux abords de Lausanne.

Les images capturées par la caméra embarquée d’un lecteur, autour de 9h30, sont impressionnantes. Une Lancia circulant sur la voie de droite devance un camion, se plaçant dans son angle mort tandis que le chauffeur de ce dernier met son clignotant et commence à se déporter sur sa droite. Et là, «c’est comme dans les films, lorsqu’une voiture de police tente d’arrêter le véhicule qu’elle poursuit, analyse Jérôme*, passionné de conduite et professionnel du domaine. Le camion tape dans l’aile gauche arrière de la Lancia, qui se met à glisser et à tourner sur elle-même.» Elle finit par retrouver son axe sur la voie de gauche après un tour complet. Une prouesse, puisque «cette voiture ne dispose pas des dernières technologies», précise ce connaisseur.

Temps de freinage tout juste suffisant

«La conductrice était sous le choc», raconte Serhat, conducteur de la voiture qui la suivait. Sa dashcam a tout enregistré. «On a eu beaucoup de chance, mon autopilote a fait un miracle en pilant sur les freins à ma place.» Serhat raconte avoir été alerté de l’arrivée d’un véhicule depuis la droite par les alarmes internes de sa Tesla. C’est à ce moment-là qu’il a vu la Lancia débouler devant lui.

«Avec mes réflexes d’humain, je n’aurais jamais eu le temps de l’éviter! Je lui serais rentré en plein dedans, depuis le côté en plus. On parle beaucoup des drames impliquant des Teslas, mais en l’occurrence la mienne a permis d’en éviter un.» Ce constat est confirmé par Jérôme: «Le temps de réaction d’un conducteur n’aurait effectivement pas suffi dans ce cas.»

Allumer ses feux clignotants

La police cantonale a été appelée sur les lieux, et confirme qu’aucun blessé n’a été à déplorer, ainsi que très peu d’incidence sur le trafic. Sa porte-parole se refuse à davantage de commentaires sur le cas précis, mais invite les automobilistes impliqués dans de tels incidents à allumer les feux clignotants dès que possible, et à se déplacer rapidement en sécurité, loin des voies de circulation. «Sur l’autoroute, on conseille, si possible, de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence avec feux de détresse, mais de ne pas rester dans le véhicule», rappelle Florence Frei.

En cas d’accidents graves (blessés et/ou mortels), il est important de faire immédiatement appel aux urgences, de se mettre en sécurité et de ne pas déplacer les véhicules impliqués, ajoute-t-elle. Cependant, «si les personnes ne sont pas blessées, et que le lésé est ok pour faire un constat à l’amiable, les impliqués peuvent le faire en dehors du lieu d’accident, dans un endroit sécurisé (parking, etc.).»