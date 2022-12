Coupe du monde: Mac Allister a tremblé en voyant Messi

Lors de la demi-finale remportée par l’Argentine face à la Croatie (3-0), Alexis Mac Allister et Lionel Messi se sont tombés dans les bras: le maître et l’élève.

Le milieu de terrain de 23 ans joue actuellement en Premier League avec Brighton. Il a été formé à Argentinos Juniors avant de transiter par Boca Juniors. À Doha, lors du troisième match de poules face à la Pologne, il a inscrit son premier but sous les couleurs de l’Albiceleste.

Alexis Mac Allister est un «rookie», mais il a déjà fait un petit bout de chemin dans le monde du football. Et pourtant, il a été fan de Lionel Messi, avant de devenir son coéquipier. Il a d’ailleurs raconté sa première rencontre avec son idole. C’était lors de la saison 2019-2020, alors qu’il jouait pour Boca Juniors.

«Nous arrivions d’Argentine pour disputer un match amical en Espagne. Lorsque je suis entré dans la pièce, Messi était à table. Je l’ai salué, mais je ne savais pas quoi faire, s’il fallait lui serrer la main. Je suis un gars très timide. J’étais si nerveux, mes mains tremblaient, je me suis mis à transpirer. Mais ce fut un moment incroyable.»

Alexis Mac Allister n’a jamais caché être un fan de la Pulga. «Comme je l’ai déjà dit, c’est mon idole. C’est le meilleur joueur du monde. Pour moi c’était déjà incroyable de l’avoir rencontré, et maintenant… je joue avec lui.»

Cette phrase n’a pas été du goût de tout le monde. Car au sein même de la famille Mac Allister, les avis sont divergents. Alexis a été formé au club d’Argentinos Juniors, celui d’un certain Diego Maradona. Et le papa Mac Allister, Carlos, a même joué aux côtés de la star du football argentin. Et lui, il considère qu’El Pibe de Oro est le meilleur joueur du monde.