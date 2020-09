Un corps près d’une voiture calcinée. C’est la macabre découverte faite mercredi matin à l’entrée de la combe d’Ire. D’après des révélations du «Messager» et du «Dauphiné Libéré», les forces de l’ordre sont sur place, effectuant les premières constatations, notamment par hélicoptère. La victime n’a, pour l’heure, pas encore été identifiée et toutes les hypothèses sont ouvertes. Le cadavre a été retrouvé non loin du parking sur lequel quatre personnes avaient été tuées en 2012. Le drame de Chevaline n’a jamais été élucidé.