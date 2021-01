États-Unis : Macaulay Culkin veut faire virer Trump de «Maman j’ai raté l’avion 2»

En 1992, le milliardaire avait fait le forcing pour apparaître dans une scène du célèbre film. Une pétition circule pour effacer sa participation.

Viré de la quasi-totalité des réseaux sociaux, Donald Trump va-t-il également se faire expulser d’un célèbre film des années 1990? C’est en tout cas ce qu’espèrent de nombreux fans de «Maman j’ai raté l’avion 2», sorti sur les écrans en 1992. Dans une scène du film, le personnage campé par Macaulay Culkin se retrouve livré à lui-même en plein New York et se réfugie au Plaza. Dans le hall, il croise un certain Donald Trump, à qui il demande son chemin.