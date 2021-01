Le quadra affirme que la coke était pour sa consommation personnelle. Mais la police le considère comme un dealer actif dans plusieurs cantons. Getty Images/iStockphoto

Une enquête savamment menée a permis à la police vaudoise de démanteler un réseau serbe de trafic de cocaïne actif jusqu’en Suisse alémanique. Un des maillons présumé de la chaîne est Juan*, un quadragénaire espagnol domicilié dans le Nord vaudois. En détention préventive depuis trois mois et demi, cet ouvrier nie toute implication dans le trafic et se dit juste gros consommateur. La famille recomposée de Juan est également dans le collimateur de la justice: il s’agit de Sandra* et de ses deux filles de 16 et 17 ans, Maria* et Fanta*. Toutes les trois sont soupçonnées d’avoir joué un rôle actif dans le conditionnement et la distribution de la drogue. Ce trio dénonce une énorme erreur judiciaire.

«J’ai demandé en vain des examens capillaires»

«La coke était à l’origine de mes disputes avec Juan à la maison. Il savait que je ne voulais pas de ça chez moi. Il a commencé à consommer au printemps lors de sa période d’arrêt-maladie après un accident de chantier. S’il n’y avait pas eu la coke, il serait le compagnon idéal. En plus, il est très complice avec mes filles, qui ont beaucoup souffert de l’absence de leur père biologique», explique Sandra. La quadragénaire admet qu’elle fermait les yeux parfois, par amour, sur certains agissements de son compagnon. Si l’ADN de la mère et de ses filles a été retrouvé dans les sachets en plastique contenant la drogue, c’est parce que, selon Sandra, ces sachets provenaient d’un lot dont la famille se servait pour garder des aliments. «Pour prouver que nous ne touchons pas à la drogue, j’ai demandé une expertise médicale sous forme de tests capillaires pour moi et mes filles. Mais, curieusement, la procureure s’y est opposée. Dans cette affaire, toute l’instruction se fait à charge», se plaint la mère de famille.

Lors d’une perquisition menée au domicile familial, la police a trouvé 13 grammes de coke coupés avec du Dafalgan, une balance pour peser la drogue et un montant de 15’000 francs . «Où a-t-on déjà vu un supposé gros trafiquant qui coupe sa drogue avec du paracétamol? L’argent saisi est à moi et il a une origine licite. Nous devions aller faire de la chirurgie esthétique à l’étranger. Mais le voyage n’a pas pu avoir lieu à cause du coronavirus», avance Sandra.

«Je suis accusée d’avoir participé au trafic car une fois j’ai accompagné ma mère en voiture chez quelqu’un à Renens (VD). J’avais mon casque et je regardais un film sur mon téléphone. Une fois, j’ai touché de la beuh. Sinon, la drogue, ce n’est pas mon truc. M’accuser d’être trafiquante de cocaïne, c’est du grand n’importe quoi», s’insurge Fanta*, apprentie de 17 ans.

Mère licenciée, fille hospitalisée

«Je viens de perdre mon travail à cause de cette histoire. J’étais la formatrice de ma fille. Du coup, elle a arrêté son apprentissage. Mon aînée (ndlr: qui n’est pas mise en cause dans cette affaire) est revenue s’installer à la maison pour nous réconforter. Mais à force de nous voir pleurer tous les jours, elle a sombré dans la dépression. Elle est hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. D’après les médecins, elle n’en sortira pas avant fin janvier. Fanta aussi est suivie par une psy. Maria, elle, tient encore le coup et a même trouvé du travail. Mais quand tout sera terminé et que la justice aura constaté que mes filles et moi ne sommes pas des trafiquantes, ce sera trop tard: ma famille aura déjà été détruite», pronostique-t-elle en pleurant.

Les avocats de Juan et de Sandra ainsi que la procureure qui instruit cette affaire n’ont pas souhaité s’exprimer.