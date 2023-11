Machine Gun Kelly critiqué pour son attitude au GP du Brésil

Les célébrités qui assistent à un grand prix de Formule 1 devraient peut-être éviter Martin Brundle. Après Cara Delevinge qui avait été critiquée pour avoir snobé l’ancien pilote devenu commentateur pour la chaîne Sky Sports, c’est au tour de Machine Gun Kelly d’être moqué après son passage au micro du Britannique. Le fiancé de Megan Fox avait été invité sur la grille de départ du GP du Brésil le 5 novembre 2023. Interrogé par Martin Brundle, le rappeur de 33 ans ne semblait pas très attentif et lui a demandé de répéter ses questions. Et quand il a dû parler de sa carrière, il a répondu: «Oh, ma carrière… Je ne pense pas à ma carrière».

La séquence a été partagée sur les réseaux sociaux et de nombreux internautes ont jugé le comportement de celui qui a récemment provoqué une bagarre dans une fête foraine «stupide» et «arrogant». Ce dernier a réagi le 6 novembre 2023 via son compte X. Il a d’abord qualifié la vidéo d’«inutile». «Mon attitude était la «pire», comment ça? Quelqu’un m’a mis un micro devant le visage, me forçant à faire une interview au débotté, alors que j’essayais juste de profiter de l’événement. Les moteurs étaient si bruyants que je ne pouvais pas l’entendre. S’il vous plaît, dites m’en plus sur pourquoi je suis le pire», a-t-il ensuite interrogé un utilisateur.