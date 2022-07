New York : Machine Gun Kelly en sang à cause d’une coupe

Le chanteur américain a posté plusieurs photos où il a le visage et les mains en sang. Il s’est expliqué.

Machine Gun Kelly a interloqué ses abonnés sur Instagram jeudi 30 juin 2022. Il a posté plusieurs images sur lesquelles on voit le chanteur de 32 ans le visage et les mains ensanglantés. Visiblement, cela était dû à une vilaine coupure sur l’arcade droite. «New York, tu es ma Valentine de sang», a commenté le copain de Megan Fox à qui il serait marié .

Peu après avoir publié ces photos, l’artiste était invité sur le plateau du «Late Night with Seth Myers». L’animateur lui a logiquement demandé comment il s’était blessé. La réponse de Machine Gun Kelly est à son image: fantasque. «Tu sais, quand tu essaies d’attirer l’attention des gens en tapotant sur une coupe de champagne avec une fourchette… Et bien, moi, je n’avais pas de fourchette. Alors j’ai tapé ma coupe directement sur ma tête», a raconté l’Américain, provoquant l’hilarité du public et de Seth Myers qui lui a aussitôt rétorqué qu’il «l’avait bien cherché».