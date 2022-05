Machine Gun Kelly marié à Megan Fox?

Las Vegas : Machine Gun Kelly lâche deux bombes sur Megan Fox

Lors des Billboard Music Awards 2022, le chanteur a sous-entendu que lui et Megan Fox étaient mariés et prêts à accueillir leur premier enfant.

Getty Images via AFP

Machine Gun Kelly et Megan Fox brillaient de mille feux lors des Billboard Music Award 2022 à Las Vegas.

Or le couple n’avait jusque-là jamais évoqué une quelconque date de mariage et encore moins parlé d’un bébé. À l’affût d’un scoop, les journalistes, notamment ceux de Page Six, ont aussitôt demandé aux principaux intéressés d’en dire davantage sur leurs projets d’avenir.