Consommation: Machines à cartes victimes de leur succès… et des pénuries

Au moment d’encaisser par carte les premiers cocktails au Festival de la Cité, au début de l’été, certains exploitants suaient encore: «On a reçu les machines cet après-midi seulement», rapportait l’un d’eux. Le fournisseur était en effet à court de machines. Plus récemment, la distillerie Morand a loué des terminaux pour la Foire du Valais notamment. «Le modèle classique était en rupture, nous avons dû opter pour un autre», indique le responsable des ventes Julien Pinieri.

Le problème est global, confirme la société Worldline, qui vend et loue les appareils de paiement par carte. Il découle de plusieurs facteurs qui, ajoutés les uns aux autres, ont mis à mal ce marché. D’abord, l’été 2022 a été foisonnant de festivals et de manifestations au sortir de deux ans de pandémie, ce qui a causé un grand nombre de commandes. Ensuite, les risques d’infection au Covid ont influencé les habitudes des clients, poussant les festivals à adopter presque universellement le paiement par carte, voire sans cash. Finalement, la géopolitique internationale a pesé sur ce marché, au travers des pénuries de composants en provenance d’Asie. «Nous avons tenté de contenter tout le monde, mais pas toujours dans les quantités attendues», explique Marc Schluep, CEO de la firme.

Le marché européen tout entier est affecté, souligne Marc Schluep. En Allemagne, une panne de software a notamment privé un certain nombre de vendeurs de moyen de paiement par carte. «En Suisse, on ne remplace désormais que le plus urgent», conclut-il.