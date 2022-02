Présidentielle française : Macron 1er à décrocher les 500 parrainages, ses rivaux en région

Pas encore officiellement candidat mais déjà qualifié: Emmanuel Macron a franchi le premier jeudi le cap des 500 signatures d’élus nécessaires pour la présidentielle. Loin devant ses concurrents qui battent la campagne dans les régions.

À 66 jours du premier tour, les chiffres des parrainages restent en grande partie décorrélés des intentions de vote: à l’extrême droite, Marine Le Pen n’en a pour l’instant recueilli que 35 et son rival Eric Zemmour 58 alors qu’ils sont engagés dans une féroce bataille avec la candidate LR pour décrocher une qualification au second tour. Marine Le Pen s’est d’ailleurs dite «inquiète» car «c’est de plus en plus difficile, beaucoup plus difficile qu’en 2017».