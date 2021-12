France : Macron: «2022 sera peut-être l’année de sortie de l’épidémie»

Le président français a averti vendredi, lors de ses voeux pour 2022, que «les semaines à venir seront difficiles». Mais il a toutefois indiqué qu’il y avait «de vraies raisons d’espérer» pouvoir sortir de la crise sanitaire l’année prochaine.

«Résolument optimiste» sur le sanitaire, l’économie, son bilan et l’année qui vient: Emmanuel Macron a souhaité vendredi que 2022, «année décisive» soit aussi «l’année de sortie de l’épidémie», alors que la France enregistre un record de 230’000 cas de Covid. «La France, malgré les épreuves, est plus forte aujourd’hui qu’il y a deux ans», a assuré le chef de l’Etat filmé debout, devant les jardins de l’Elysée, dans une allocution d’une quinzaine de minutes. «Les semaines à venir seront difficiles» à cause du variant Omicron, a-t-il reconnu d’un débit rapide. Mais il y a «de vraies raisons d’espérer» grâce au vaccin. «J’en appelle aux cinq millions de non vaccinés, faites ce geste simple (...) toute la France compte sur vous». «Nous pourrons ainsi surmonter cette vague», a-t-il ajouté, en promettant de «tout faire pour préserver l’activité du pays» et «d’éviter de prendre des restrictions qui pèsent sur notre liberté».