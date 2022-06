Chaos au Stade de France : Macron a passé un savon à Darmanin: «Il était furieux»

Le président français reproche à son ministre de l’Intérieur sa gestion calamiteuse des incidents survenus lors de la finale de la Ligue des champions.

Gérald Darmanin a été prié de cesser de se décharger sur la ministre des Sports. AFP

Emmanuel Macron a mis la pression sur son gouvernement et a réclamé «la transparence» sur les faits, quatre jours après le chaos autour du Stade de France. Une audition très attendue au Sénat des ministres de l’Intérieur Gérald Darmanin et des Sports Amélie Oudéa-Castéra doit se tenir ce mercredi. «On aurait sûrement pu faire mieux», a concédé Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil des ministres.

Un doux euphémisme, si l’on en croit les informations de BFM TV. Selon la chaîne, Emmanuel Macron aurait vertement recardé son ministre de l’Intérieur, à qui il reproche sa gestion calamiteuse de l’incident. «On peut dire qu’il était furieux», a confié un proche du président français. Emmanuel Macron et la Première ministre Élisabeth Borne auraient demandé à Gérald Darmanin de cesser de se décharger sur sa collègue du ministère des Sports.

Mercredi, le chef de l’État a demandé à son gouvernement de faire «la transparence, la lumière sur les faits, des pistes pour que ça ne se reproduise plus, et de la réactivité», a expliqué Olivia Grégoire. Le président en ferait même «une obsession». À l’approche des élections législatives, l’affaire a pris un tour hautement politique, notamment sur la capacité française à organiser des événements sportifs majeurs à un an du Mondial-2023 de rugby et à deux ans des Jeux olympiques à Paris.

«Est-ce que la France est un grand pays capable d’accueillir des grandes manifestations sportives internationales? Oui et 4 fois oui», a martelé la porte-parole du gouvernement. Les deux ministres vont se retrouver «sous le feu de questions nourries et précises» des commissions des Lois et de la Culture à partir de 17 h, a poursuivi la porte-parole. «Ce que nous allons essayer de savoir c’est: où sont les responsabilités et où sont surtout les difficultés», a prévenu le président de la commission des lois François-Noël Buffet (LR) sur Franceinfo.

La controverse reste vive autour du dispositif de maintien de l’ordre en marge du match le plus important de la saison en Europe. Le directeur exécutif du Liverpool FC Billy Hogan a annoncé que la plateforme de collecte des témoignages des supporters des Reds avait déjà reçu 5000 réponses en 24 h. Et ce qu’il a lu l’a «horrifié»: «Des hommes, femmes et enfants, des gens valides et d’autres moins, ont été traités sans discernement au cours de la journée de samedi», a-t-il regretté.

Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra incriminent depuis samedi soir les supporters britanniques d’être en grande partie responsables des incidents, avec une «fraude massive, industrielle et organisée de faux billets». Pour autant, les chiffres avancés par le gouvernement français restent très critiqués, en Angleterre comme en France.