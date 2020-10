Jean-Luc Mélenchon : «Macron a perdu le contrôle de la situation»

Le leader de la France insoumise a refusé lundi d’apporter son soutien au président français, cible d’attaques personnelles violentes du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Interrogé sur France Inter sur son soutien à Emmanuel Macron dans cette affaire, le député des Bouches-du-Rhône a répondu: «Je l’ai fait à plusieurs reprises de le soutenir, je ne le ferai plus parce que le mieux que je puisse faire, c’est de me taire.» «Quand nous avons été bombardés en Syrie, quand nous avons été menacés en Libye, on lui a dit sur tous les tons qu’il était temps de poser le problème de savoir pourquoi nous sommes alliés dans l’OTAN avec quelqu’un qui nous bombarde ou qui nous menace, il n’a rien fait et il n’a rien prévu», a-t-il critiqué.