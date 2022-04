Présidentielle française: «Mais vous êtes fou ou quoi?»

Présidentielle française : Macron à un électeur: «Mais vous êtes fou ou quoi?»

En déplacement en Alsace, le président-candidat a eu un échange musclé avec un détracteur.

La campagne du second tour a démarré sur les chapeaux de roues et s’envenime. Les deux finalistes s’affrontent à distance sur les retraites, le pouvoir d’achat, l’Europe et le régalien. Chacun lorgne aussi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position dimanche soir. Clairement à l’offensive, Emmanuel Macron multiplie les bains de foule et longs échanges avec les citoyens. Il était mardi à Mulhouse et Strasbourg, deux villes dans lesquelles le leader de La France insoumise était arrivé en tête.