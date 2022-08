Diplomatie : Macron achève sa visite controversée en Algérie

Emmanuel Macron termine samedi une visite de trois jours en Algérie . Avant de quitter Alger, le président français a rencontré des jeunes entrepreneurs et du milieu associatif qui l’ont interpellé sur les problèmes de visas, le recul du français en Algérie et le contentieux mémoriel entre les deux pays.

L’Algérie a été colonisée pendant 132 ans par la France avant d’obtenir son indépendance en 1962, au terme de huit ans d’une guerre sanglante. Après des mois de crise diplomatique, liée à ce passé toujours douloureux, les présidents français et algérien Abdelmadjid Tebboune ont annoncé dès le premier jour de la visite de Macron jeudi une nouvelle dynamique dans la relation entre les deux pays. Ils la scelleront par la signature solennelle d’une déclaration commune, étape ajoutée à la dernière minute au programme du président Macron. Il s’agira, selon l’Élysée, d’un «partenariat renouvelé, concret et ambitieux».

Avec l’Algérie, c’est «une histoire qui n’a jamais été simple. Mais qui est et restera, parce que nous le voulons, une histoire de respect, d’amitié et, oserais-je le dire, d’amour», a lancé vendredi Macron. Il a décrit un partenariat élaboré «dans l’enthousiasme du moment», lors de multiples entrevues jeudi et vendredi avec Tebboune et ses ministres. Le président français a d’ores et déjà annoncé l’acceptation de 8000 étudiants algériens de plus cette année en France, qui rejoindront un contingent annuel de 30’000 jeunes.