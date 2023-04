Retraites en France: Macron affiche une «accélération» tous azimuts pour tenter de tourner la page

Au pas de charge

Le chef de l’État s’est donné, lundi, «100 jours» pour agir «au service de la France». Décidé à renouer avec les Français malgré une impopularité record, il se rendra mercredi dans le Bas-Rhin et jeudi dans l’Hérault. Au pas de charge, il a donné aux partenaires sociaux leur feuille de route: une négociation du «pacte de la vie au travail», aux contours encore flous, d’ici à «la fin de cette année», et une autre sur les lycées professionnels «d’ici à l’été». Les syndicats avaient décliné l’invitation à venir à l’Élysée mardi, et même le patronat avait accueilli fraîchement cette idée des «100 jours».

«À côté de la plaque»

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a souhaité «un projet de loi fort» sur l’immigration, ajourné pour cause de contestation sociale et en l’absence de garantie du vote LR. «Je suis sûr qu’avec Les Républicains on peut s’entendre sur cette question», s’est-il avancé. Des voix LR avaient pourtant manqué pour le projet de loi reportant l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. L’Exécutif avait dû engager la responsabilité du gouvernement, sauvé à neuf voix près. De son côté, le ministre du Budget Gabriel Attal s’est engagé à «continuer à bâtir un plan Marshall pour les classes moyennes», avec des mesures sur les salaires et les services publics.