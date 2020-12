Vendée Globe : Macron appelle Escoffier : «12 h en mode survie? La vache!»

Le chef de l’Etat français a téléphoné en visioconférence à Jean Le Cam qui a pu sauver Kevin Escoffier du naufrage. Décontracté et admiratif, Emmanuel Macron leur a souhaité «Merde pour la suite!».

«Chapeau !», «On est hyper fiers !», «Et merde pour la suite !»: un Emmanuel Macron admiratif a félicité mardi Jean Le Cam et Kevin Escoffier pour le sauvetage en mer de la nuit, durant un long appel en vidéo entre le président et les skippers en mer.

«J’ai été pris dans une vague, le bateau au lieu de ressortir s’est replié à 90. L’eau est rentrée dans le bateau, c’est monté très, très vite. (...) J’ai réussi à prendre une balise et à récupérer un radeau.» Tombé à l’eau, il gonfle son radeau et attend que la mer se calme un peu pour un transbordement dans le bateau de Jean Le Cam, venu à son secours.

«Je reste humble, on n’a pas ces moments où on risque sa vie et où on sauve directement la vie d’un autre», a commenté le président, se disant un grand admirateur de Le Cam.